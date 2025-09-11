参政党静岡県連は2025年9月11日、静岡4区の候補者として地元・清水区で電気工事業を営む高田晃宏氏を擁立すると発表しました。高田氏は「子どもや孫世代により良い未来を残したい」と意気込みます。 【写真を見る】参政党静岡県連 衆院静岡4区候補者に高田晃宏氏を擁立 参政党県連が衆院静岡4区に擁立を決めたのは、静岡市清水区出身で電気工事業を営む高田晃宏氏（51）です。 高田氏は、2024年10月の衆院選でも党の公認候補と