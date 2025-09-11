竜巻による被害のあった静岡県牧之原市では9月11日の朝早くに雨が降り、雨漏りなどの新たな被害が出ました。復旧に向けて市では11日からさまざまな専門家が集まる生活相談会が始まりました。 【写真を見る】専門家による生活相談会の様子 竜巻の発生から9月12日で1週間。静岡県牧之原市では11日の朝早く、雨が降りました。屋根が吹き飛ばされた家では、ブルーシートで応急処置をしたものの、隙間から雨が入り込み、