ＳＮＳを通じて知り合った女子中学生（当時）に対して性的暴行に及び、その様子をスマートフォンで動画撮影したなどの疑いで、京都府立医科大学附属病院の看護師の男（２６）が逮捕されました。▽性的暴行をスマホで動画撮影「他人に動画を見せていいのか、いやなら会え」と脅したか９月１１日に逮捕されたのは、京都市右京区在住で、京都府立医科大学附属病院で看護師として勤務する西尾蒼典容疑者（２６）です。警察により