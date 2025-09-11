◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ スーパーラウンド 日本 6-2 アメリカ(11日、沖縄)オープニングラウンドのグループAを5戦全勝で突破し、スーパーラウンドに進出した日本。初戦では、同じくグループBを5戦全勝で突破したアメリカと対戦しました。この対戦は延長タイブレークにもつれる熱戦となるも、日本が勝利しました。先発のマウンドにあがったのは、今夏の甲子園優勝を果たした沖縄尚学の2年生左腕・末吉良丞投手。先頭に