１１日午後、東京都大田区令和島のコンテナふ頭で、複数のコンテナが倒れ、重機に乗って作業をしていた４０歳代の男性が下敷きになった。男性は約３時間半後に救助されたが、その場で死亡が確認された。警視庁東京湾岸署幹部によると、近くにいた６０歳代の作業員の男性もけがを負った。同署は、大雨や突風が影響した可能性があるとみている。