共同通信の定点カメラが捉えた、津波注意報で和歌山県白浜町の海水浴場から避難する人たちの様子。（上から）津波注意報発表前の白良浜（7月30日午前8時37分ごろ）、津波注意報発表後、避難行動を始めた遊泳客ら（同38分ごろ）、津波フラッグを振るライフセーバー（同39分ごろ）、海にいた全員が砂浜に（同40分ごろ）、テントなどを撤収する人たち（同40分ごろ）、砂浜からすべての人が一時的に退避した白良浜（同50分ごろ）ロシ