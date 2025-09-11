気象庁は、9月17日頃から全国で気温がかなり高くなる早期天候情報を発表しました。北陸地方では、17日頃から平均気温の平年比＋2.6℃以上になる予想となっていて、熱中症や農作物の管理への注意が必要です。 ■東北太平洋側 ９月１７日頃からかなりの高温かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．２℃以上東北太平洋側の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。 ■関東