9月10日より、全国のスシローに、石川県能登町の名産“小木港のするめいか”を使用した「能登小木港いかのせ いか白湯(ぱいたん)醤油ラーメン」(460円〜 ※店舗によって価格が異なる)が登場！これは、スシロー“ジモメシ”プロジェクト第3弾として開発された新商品です。スシロー“ジモメシ”プロジェクト第3弾の「能登小木港いかのせ いか白湯醤油ラーメン」昨年6月より「全国のお客さまに隠れた名産や名物を楽しんでいただき、地