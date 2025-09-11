名古屋市営地下鉄鶴舞線は一時運転を見合わせていましたが、午後10時15分に運転を再開しました。 八事駅で人身事故が起きた影響で、名古屋市営地下鉄鶴舞線は一部区間で一時運転を見合わせていましたが、午後10時15分に運転を再開しました。