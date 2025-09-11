日本時間２１時１５分にユーロ圏ECB政策金利（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ECB政策金利（9月）21:15 予想2.15%前回2.15%（ECB政策金利) 予想2.0%前回2.0%（ECB預金ファシリティ・レート) 予想2.4%前回2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)