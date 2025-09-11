前の話を読む。上司から「勘違いするな」と言われるも配置転換は「ゆりこのため」と言われ、上司の本音がわからずゆりこは決断できなかった。■な…なにを話すつもり!?■涙ながらに事情を話す■無表情で話を聞く同僚■同僚の答えは…パート転換を断りたいゆりこは、同僚の湯田に協力を頼むことにしました。呼び出された湯田に、これまで自分がいかに会社に貢献してきたか、そして会社の冷たい対応への不満をとうとうと語るゆりこ。