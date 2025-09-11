◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１１日・東京ドーム）２−２の同点で迎えた９回に広島に勝ち越しを許した。５番手で９日に１軍に再合流した石川達也投手が登板。先頭の中村奨成外野手に変化球をとらえられ、左翼スタンドへの７号ソロ本塁打。痛恨の一発で勝ち越された。石川の被弾は４月１９日のヤクルト戦（神宮）以来で今季２本目。次ページに動画石川が中村に勝ち越し本塁打を浴びる