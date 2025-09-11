※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ義妹と夫の裏切りを知った妻は、夫に制裁を加えるため法的手段を取ろうと考えます。しかし携帯の中に残された証拠だけでは不十分で、警戒心を強めた夫から新たな履歴を得ることも難しくなっていました。悩む妻にお隣さんは「私を使ったらどうか」と提案