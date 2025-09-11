「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）ミラノ・コルティナ五輪を巡る代表争いの最終選考会が開幕し、２５年日本選手権女王のフォルティウスは、１次リーグ第２戦でＳＣ軽井沢クラブとの１敗対決に臨んだ。６−８で２連敗となり、悲願の五輪代表入りへ早くも崖っぷちに立たされた。第３エンドに幸先よく１点スチール（不利な先攻で得点すること）し、２−１とリード。た