気象台は、午後9時4分に、洪水警報を高梁市、吉備中央町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岡山県・高梁市、吉備中央町に発表 11日21:04時点南部では、12日明け方まで土砂災害に、11日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高梁市□大雨警報・土砂災害12日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm□洪水警報【発表】11日夜遅くに警戒■吉備中央町□