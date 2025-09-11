「ロッテ９−１ソフトバンク」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ打線が爆発、先発・種市も好投し大勝した。初回、西川が自身初の２試合連続となる３号ソロで先制。「大きくなり過ぎずにコンパクトにセンターから右中間方向を意識していった中で変化球に対応できました」と自己分析した。二回は山本の右翼フェンス最上部に当たる適時二塁打、高部の右中間適時三塁打などで３点を加点し、大関をＫＯ。四回はソトの