選りすぐりの秋田の名産品を販売するイベントが埼玉県のJR浦和駅で開かれます。列車で生鮮品などを運ぶサービスを使って、今が旬のモモや県外では手に入りづらいご当地スイーツが限定販売されます。JR東日本のグループ会社が主催する「あきた産直市」では、秋田名産の菓子や酒、加工品などが販売されます。今週末からの連休を含む今月12日から16日までの5日間、JR浦和駅のイベントスペースで行われます。