（台北中央社）内政部（内務省）は10日、人口に関する最新の統計を発表した。8月末現在の台湾の総人口は2332万8343人で、前月比9593人、前年同月比7万8265人減少し、20カ月連続でマイナス成長となった。8月の出生数は8464人で、前月比475人、前年同月比3179人減少した。今年1月〜8月の出生数は7万2778人で、前年同期の8万5941人より約1万3000人減った。今年5月には、1カ月当たりの出生数としては過去最低の8433人を記録している。8