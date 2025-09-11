（山口中央社）台湾の民間団体などが日本の山口県に贈呈した台湾米が、10日から順次、学校給食として提供されている。日本のコメの価格高騰をきっかけにした取り組みだが、実現の裏には多くの人の尽力があった。台湾米の贈呈は、インド太平洋戦略シンクタンク（台北市）の矢板明夫執行長（CEO）が発起し、複数の台湾の民間団体が呼びかけに応じて計約200万台湾元（約970万円）を拠出。20トンの台湾米「台南11号」を購入した。山口