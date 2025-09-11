長岡市の老舗酒蔵が、新たな業態として蒸留酒の製造に挑戦しています。 先週、長岡市の朝日酒造が開いた蒸留酒『KUBOTA GIN 秋ふくる』の発表会。里山の秋をテーマに、村上市の老舗茶屋がつくる紅茶やキンモクセイなどを風味付けの原料として使っています。 朝日酒造は、去年から人気が高まる蒸留酒『ジン』の製造に挑戦していて、今後、里山の春夏秋冬を表現した季節限定のジンを発売する予定です。 『KUBOTA GIN