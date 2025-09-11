下関市の保育園児が高級魚のキジハタの稚魚を放流しました。（園児）「大きくなってね～」下関フィッシングパークでキジハタの稚魚を放流したのは吉見保育園の園児11人です。稚魚は体長7センチ前後で県栽培漁業公社でふ化させたあと市の栽培漁業センターが1か月間育てました。園児たちはおよそ1000匹の稚魚をパイプを通って海へと流れる手作りの放流台に流していきました。キジハタは市場で1キロ当たり5000円前