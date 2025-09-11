水源地の所有権をめぐり、北海道ニセコ町と土地の元所有者が争っている裁判です。土地の元所有者がおよそ５億円の和解案を示していましたが、９月１１日の和解協議で町からの具体的な案は示されなかったということです。ニセコ町は重要な水源を守ることはできるのでしょうか。（山岡記者）「町民から集めた署名を提出するため、いま町長らが裁判所へ向かっています」１１日午前、札幌高裁を訪れたのは、ニセコ町の片山健也町長です