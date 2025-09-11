2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢»¥ËÚ¤ÎÅÔ»Ô·¿¿åÂ²´Û¡ØAOAO SAPPORO¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Ìë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ø¹¬¤»¤ÊÌë¹¹¤«¤·¡Ù¤¬¹¹¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤Ë¿åÂ²´Û¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØAQUARIUM JAM¡Ê¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à ¥¸¥ã¥à¡Ë¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀÄ¡¹ 2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¡ØAOAO SAPPORO¡ÙÌë¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¡Øµ¨Àá¤Î¥·¥á¥Ñ¥Õ¥§¡Ù¤Ë¡¢½©¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ø·ª¤È¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Î¹ÈÍÕ¥Ñ¥Õ¥§¡Ù¤¬ÅÐ