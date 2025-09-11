秋に収穫されるメロンを“秋メロン”というそうで、とにかく甘いといいます。北海道物産展でも、人気となっていました。■「甘みの強さ」が特徴、北海道産の“秋メロン”本マグロの赤身、中トロ、大トロが一度に楽しめる海鮮丼に、ごはんが見えないぐらい敷き詰められたサーモンと大粒のいくらをのせた親子丼。11日に都内で開催されていたのは、食の宝庫、北海道から取り寄せたごちそうが並ぶ物産展です。中でもイチオシは…。高島