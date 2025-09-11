ペットホテルに預けられた猫の3つの心理 猫にとってペットホテルは、知らない環境、知らない人、知らない犬や猫といった、未知の要素でいっぱいです。本能的に飼い主から離れる不安や、ニオイや音の違いに敏感に反応してしまうでしょう。 ここでは、預け先であるホテルで、愛猫がどんな気持ちになりやすいのかを紹介します。 1.知らない場所への「緊張」 慣れない部屋やニオイは、猫にとってかなりのストレスになります