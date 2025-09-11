本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。打撃妨害で出塁した8回の場面で見られた咄嗟の振る舞いに、元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が熱視線を送った。8回1死一、二塁の打席。相手右腕モリーナとの対戦。フルカウントから7球目を打ったがレフトへの平凡なフライに。しかし、捕手フルフォードのミットにバットが当たっており、打撃妨害