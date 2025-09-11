¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡ÃÂÀÅÄ¹¨²ð¡ÛË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Î»¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï9·î9Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£Lower.com¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¸µÆüËÜÂåÉ½DFÂÀÅÄ¹¨²ð»á¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿MFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë¡þ¡þ¡þË¾·î¤ÏºòÇ¯¤Î9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¾·½¸¤µ¤ì¡¢