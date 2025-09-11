佐賀県唐津市の学校給食センターでネズミ1匹が見つかり、市は11日と12日の給食の提供を中止しました。※見つかったネズミの画像を記事の後半に掲載しています。ネズミが見つかったのは、佐賀県唐津市にある東部学校給食センターのコメの保管庫です。唐津市教育委員会によりますと、11日午前6時半ごろ、保管庫に設置していたワナに体長およそ10センチのネズミ1匹がかかっているのをセンターの従業員が見つけまし