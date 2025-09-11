コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（１０月１１日、後７時）の決勝進出者が１１日、発表された。昨年準優勝した「ロングコートダディ」、初進出した「レインボー」ら計１０組がこのほど、都内で記者会見を行い、決勝に向けた意気込みを語った。９年ぶり５回目の決勝進出となる「しずる」。純（４４）が「名前を呼ばれる寸前は…」と話し出すも、相方の池田一真（４１）が冒頭から周囲をにらみをきかせ