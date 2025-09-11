１２日の金曜ロードショー（後９時）では、時代を超えて愛され続けるディズニー作品の中から「眠れる森の美女」が登場。放送枠を１０分拡大し、本編ノーカットで地上波初放送される。映画が公開されたのは何と１９５９年。同じ年の米アカデミー賞作品賞受賞作が歴史に残る傑作とされる「ベン・ハー」と聞くと「どれだけ昔のことなんだ！」と驚くだろう。ただ、ウォルト・ディズニーが生前最後に手がけた童話である同作は、６０