◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０ＤｅＮＡ（１１日・甲子園）阪神・藤川球児監督は連敗を「２」で止め、勝利した際の球場の雰囲気に「ファンの方は勝つのが好きですね。リーグ優勝はしてますけど、球場の雰囲気含めて、とにかく勝ってほしいんだなというのはあるので。いい文化だとは思います」とほほ笑んだ。先発の大竹は３安打にまとめて今季初完封。持ち前のテンポのいい投球でＤｅＮＡ打線を翻弄（ほんろう）した。今季８