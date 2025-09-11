「ロッテ９−１ソフトバンク」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ソフトバンクが最下位のロッテにまさかの大敗。３連敗となった。先発の大関が今季最短の２回４失点でＫＯされるなど、投手陣が踏ん張れず。遊撃野村勇、三塁栗原の失策がいずれも失点につながるなど、守備も乱れた。打線は大量援護を受けたロッテ・種市に苦戦。８点ビハインドの四回に栗原の犠飛で１点を返したが、それ以外のイニングは全て三者凡退。８