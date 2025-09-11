「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）ミラノ・コルティナ五輪を巡る代表争いの最終選考会が開幕した。２５年日本選手権女王のフォルティウスは、１次リーグ第２戦でＳＣ軽井沢クラブと対戦した。悲願の五輪出場を目指すフォルティウスに、アクシデントが襲った。第９エンド序盤。サード小野寺佳步が右腕を気にするそぶりを見せ、氷を降りた。右腕を上げたり下げ