東急電鉄によりますと、大雨による影響で、東急新横浜線、池上線、大井町線が一時運転を見合わせていましたが、全線で運転を再開しました。一方、目黒線は午後7時ごろ、武蔵小杉と日吉の間で運転を再開しましたが、目黒と武蔵小杉の間は今も運転を見合わせています。運転再開のめどはたっていません。