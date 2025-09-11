元女子ゴルファーの鈴木愛佳子（２５）が１１日、インスタグラムを更新。「まだまだ暑いけど夏終わるの寂し〜」とキャミソールワンピース姿でお祭りを楽しむ様子を投稿した。雰囲気ガラリ、別人のオフショットに反響。フォロワーからは「すごく綺麗でかわいい」「大人っぽく見える」「ゴルフウェア脱ぐとここまでエレガントだったとは」「お嬢様美しいです」「白が良く似合う」などの声が寄せられた。鈴木はＪＬＰＧＡのプロ