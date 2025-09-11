「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻で、タレントの美奈子さんが、自身のインスタグラムを更新。ゴルフを初体験したことを明かしています。 【写真を見る】【 美奈子 】ゴルフデビューで「楽しかったあーーーー！！」「沢山趣味がほしい」子どもたちに経験させたい＆自分でも楽しみたい美奈子さんは「先日初めてのゴルフデビューしました」と報告。写真では、ゴルフキャップと左手のグラブで完全にゴルファーの姿です。