初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレスVol36“過激な仕掛人”新間寿は終わらない」は11日、後楽園ホールで行われた。第4試合には大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジの邪道軍と間下隼人、関根“シュレック”秀樹、洞口義浩組が激突。大会前から試合形式で大仁田から「テキサストルネードランバージャックデスマッチ」を一方的に通告され、そのまま決定となった。試合は場外カウントなし、凶