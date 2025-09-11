自民党総裁選に向け、小林鷹之元経済安保担当大臣が11日、出馬の意向を固めました。しかし、他の有力候補たちの出足は遅い印象です。その背景には一体何があるのでしょうか。【写真を見る】「消費税含めしっかり検討」出馬意向を固めた小林氏推薦人確保が難航か“旧派閥”はどこまで影響？自民党小林鷹之 元経済安保担当大臣（50）「自由民主党の総裁選に臨む。その覚悟を固めました」2番目に手をあげたのは、小林元経済