3回ロッテ1死一、二塁、山本が左越えに適時二塁打を放つ＝ZOZOマリンロッテの種市が好投で7勝目を挙げた。無四球と制球が安定し、8回を1失点、9三振を奪った。二回までに西川のソロ、山本の適時二塁打などで4点を先行。三回は山本の適時二塁打などで4点を追加した。ソフトバンクは3連敗。ソフトバンク戦に先発したロッテ・種市＝ZOZOマリン