ソフトボールの強豪として知られる愛知県瀬戸市の私立聖霊高校は１１日、同校で記者会見を開き、同部主将だった３年の女子生徒（当時１８歳）が２０２２年に自殺し、顧問の男性教諭による不適切な指導が一因となった可能性があると明らかにした。女子生徒は２２年４月１９日夜、部活を終えた後に自殺した。学校を運営する南山学園（名古屋市）は遺族の意向を受け、弁護士らによる第三者委員会を２３年６月に設置し、昨年９月に