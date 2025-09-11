パートナーの裏切りというのは、どんな場合であってもショックで深く傷つくものです。裏切った側からすると「軽い気持ち」でも、裏切られた側の心の傷は簡単に癒えるものではありません。今回の記事では、夫が複数の女性と不倫を疑うようなやり取りをしていたことに気づいたという投稿を紹介します。疑惑のやり取りが見つかった夫は、その場では謝罪をしたようですが、その謝罪は表向きだけのものだったようで…？