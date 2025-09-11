あす大雨が降るとしたらどうする？周南市の高校生が大雨災害から身を守る方法を学びました。周南市の徳山商工高校で開かれた大雨防災ワークショップには、環境システム科の2年生34人が参加しました。（講義）「テレビを付けたら『明日から明後日にかけて非常に激しい雨が降るでしょう』どんな準備が必要かなぜその準備をするかを書いてもらいたい。」このワークショップは日本赤十字社山口県支部など3団体が組織する「