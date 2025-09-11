思いがけない本との出会いを届ける本屋さん「文喫（ぶんきつ）」。2025年9月12日（金）、高輪ゲートウェイ駅直結の「ニュウマン高輪」に、史上最大規模の旗艦店「BUNKITSU TOKYO（ブンキツ トーキョー）」がオープンしました。店内には約10万冊の本、233席のラウンジ、カフェまでそろい、まさに“本の楽園”。今回は、気になるお店の様子をご紹介します。 「文喫」といえば入場料のある本屋さんとして知られていますが、一部を除