細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』が、カナダで開催中の「第50回トロント国際映画祭」スペシャル・プレゼンテーション部門で現地時間9月10日、公式上映された。2015年『バケモノの子』以来、細田監督にとって2度目の同映画祭参加となった。【動画】映画『果てしなきスカーレット』90秒予告北米プレミアとなる今回の上映。会場となったロイヤル・アレキサンドラ劇場（1148席）は満席。司会者が細田監督の過去作を紹