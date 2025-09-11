俳優の山粼賢人と女優の土屋太鳳が１１日、都内で行われたダブル主演するＮｅｔｆｌｉｘドラマ「『今際の国のアリス』シーズン３」（２５日世界独占配信スタート、佐藤信介監督）のグローバルファンイベントに出席した。２０２０年１２月にシーズン１を配信。２２年１２月配信のシーズン２は、日本国内で１４日連続１位を獲得した人気シリーズ。生きる意味を見失っていた青年アリス（山崎）とウサギ（土屋）たちによるサ