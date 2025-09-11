「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）阪神の藤川球児監督はＶ決定後、初の勝利に「やっぱりファンの方、勝つのが好きですね」とテレビインタビューで本音をこぼした。就任１年目で２年ぶり７度目のＶへ導いた指揮官。最高の喜びを味わった中で、直後にＤｅＮＡに連敗を喫した。勝ち負けで大きく雰囲気が変わる甲子園球場。「優勝してますけど、球場の雰囲気含めてとにかく勝ってほしいという雰囲気があるので。いい