女優の菊池桃子（５７）が、６年前に再婚した夫・新原浩朗さんとの２ショットを公開した。１１日までに自身のインタグラムのストーリーズで「ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ，ｍｙｄｅａｒｈｕｓｂａｎｄ！」とケーキの絵文字を添え、夫の誕生日を祝福。赤と黒のオブジェの中で、シルバーヘアの夫と寄り添う写真をアップした。菊池は５０歳だった２０１９年１１月に、当時経済産業省の経済産業政策局長を務めていた新原