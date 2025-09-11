元AKB48でタレント・福留光帆（21）が、10日放送のJ-WAVE「GURUGURU!」（水曜夜10・00）に出演。自身の過去について語った。この日は、福留がプライベートでもライブに通うほど大ファンだという「ヨルシカ」のボーカル・suisが登場。“つらいときどうしてる？”という番組テーマになぞらえてトークが展開された。「今夜のテーマは…」と言いかけたところで福留が涙ぐみ「ダメだ…めっちゃ練習したんですけど家で」「本当に