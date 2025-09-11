◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（１１日・エスコンフィールド）日本ハムの今川優馬外野手が、２試合連続で猛打賞をマークした。初回、無死一塁から右前打を放ち一挙６点の猛攻に貢献すると、３回には２死二塁から追加点を生む左翼線適時二塁打。６回にも右中間二塁打を放ち、代走・五十幡と交代した。今川は５月以来の昇格となった９日、ソフトバンク戦（エスコン）でモイネロから一発を含む３安打３打点。２戦連続での