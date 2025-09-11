◆初代タイガーマスク「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３６ーＴＨＥ２０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹー“過激な仕掛人”新間寿は終わらない！」（１１日、後楽園ホール）初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１１日、後楽園ホール大会を開催した。第５試合前に佐山がリング上であいさつする予定だったが直前に体調を悪化させ来場できず中止となった。佐山は現